Литве нужны пять малых ядерных реакторов для надежного электроснабжения

Литве понадобятся пять малых ядерных реакторов, чтобы иметь надежное электроснабжение. Об этом заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис в интервью LRT.

Министр говорил после подписания соглашения с Соединенными Штатами об обмене информацией о развивающихся технологиях.

"Для того чтобы система предлагала лучшие цены для наших потребителей, как предприятий, так и домохозяйств, к 2040 году нам нужны малые ядерные реакторы мощностью 1,5 гигаватта. Если предположить, что средний реактор имеет мощность около 300 мегаватт, то нам понадобится пять", – заявил Крейвис.

Он и министр энергетики США подписали в Вашингтоне соглашение о сотрудничестве в реализации гражданской ядерной программы, сообщило Министерство энергетики в среду утром.

По данным Министерства, США поделятся с Литвой своим опытом в развитии ядерной энергетики следующего поколения, а также подготовят анализ бизнес-модели и оценку целесообразности разработки четвертого поколения малых ядерных реакторов.

По словам министра, малые ядерные реакторы будут гибкими и смогут производить разное количество электроэнергии. Они смогут увеличивать производство, когда ветровая и солнечная генерация замедляется, например, в безветренные или облачные дни.

Обновленная Национальная стратегия энергетической независимости до 2050 года, одобренная парламентом в конце июня, предусматривает возможность построения ядерных реакторов малой мощности в Литве после 2030 года.

Такие реакторы нового поколения еще не были построены нигде в мире.

Ожидается, что Министерство энергетики подготовит окончательный отчет о целесообразности строительства малых ядерных реакторов в Литве в 2028 году.

Напомним, операторы энергосистемы государств Балтии 16 июля известили Россию и Беларусь, что с февраля 2025 года отсоединяются от их энергосистемы.