Премьер Молдовы предупредил граждан об "очень сложной зиме"

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан в начале заседания правительства 27 ноября предупредил, что впереди "очень сложная зима". Об этом сообщает Newsmaker.

Первым фактором риска он назвал возможное прекращение поставок газа в Приднестровье, вторым вызовом – повышением цен на газ для населения.

Речан отметил, что прекращение поставок газа в Приднестровье, где проживает около 300 тысяч человек, грозит гуманитарной катастрофой.

"Поскольку это наши граждане, мы должны найти решение", – подчеркнул он.

Также он предупредил, что гражданам следует быть готовыми к повышению тарифа на газ. Он отметил, что национальный энергетический регулятор должен тщательно исследовать запрос компании Moldovagaz о повышении тарифов.

"Есть много вопросов к тому, как закупали газ летом и осенью. Гражданам нужны объяснения. Они получат ответы во время парламентских слушаний", – сказал премьер.

Ранее на этой неделе министр энергетики Молдовы ездил на переговоры с руководителем "Газпрома" в Россию. Они говорили о продолжении поставок газа в 2025 году после прекращения транзита через Украину и долге за газ, который Россия приписывает Молдове.