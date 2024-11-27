Украина и Дания договорились о механизме fast-track для инвестиций

Украина и Дания подписали меморандум о внедрении механизма fast-track, который должен упростить работу датских компаний на украинском рынке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Механизм fast-track или механизм ускоренного урегулирования, — это платформа для более быстрого решения проблем, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы в стране, куда они вкладывают свои деньги. Такой механизм, например, используют Индия и США, для оперативного устранения препятствий расширения американских инвестиций. Эта платформа объединяет ряд индийский министерств, промышленные палаты и бизнес-ассоциации обеих стран.

Fast-track механизм Украины и Дании будет построен на регулярных встречах властей с датскими компаниями, работающими в Украине. Компании смогут рассказать о сложностях, с которыми сталкиваются при инвестировании и ведении бизнеса. Также стороны наладят постоянную связь между правительствами обеих стран для решения неотложных вопросов.

"Fast-Track механизм между правительствами наших стран будет действовать как единая точка входа для преодоления барьеров, с которыми сталкиваются датские компании и инвесторы в Украине", - подтвердила министр экономики Юлия Свириденко.

Документ о fast-track является продолжением меморандума, подписанного между правительствами Украины и Дании в апреле 2024 года. Он предусматривал новое финансирование в размере около 40 млн евро для инвестиционного фонда Дании EIFO, для содействия новым инвестициям в экономику Украины. Также в рамках этого документа, для поддержки критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику, датское правительство выделило дополнительное финансирование к украинскому механизму EIFO примерно на 380 млн евро.

"Датские компании готовы брать на себя большую ответственность и делиться своими знаниями и опытом во многих сферах — от зеленой энергетики или новых технологий до укрепления критической инфраструктуры. Это еще один пример эффективного сотрудничества между нашими странами", - прокомментировал министр предпринимательства Дании Мортен Бедскоу.