В Беларуси определен порядок предоставления потребкооперации субсидий на возмещение стоимости топлива

Постановлением Совмина № 857 от 21 ноября 2024 года определен порядок и размер предоставления организациям потребительской кооперации субсидий на возмещение стоимости израсходованного топлива.

Согласно документу, субсидии предоставляются за счет средств областных бюджетов. При возмещении учитывается налог на добавленную стоимость по доставке товаров автомагазинами и автотранспортом в стационарные торговые объекты потребкооперации, расположенные на территории сельской местности. Распорядитель средств определяется решениями областных советов депутатов.

Основанием для предоставления субсидий является сводная ведомость стоимости израсходованного топлива, подлежащей возмещению. При определении размера субсидий учитывается фактическое потребление в пределах норм расхода топлива.

Маршруты с указанием их протяженности в километрах утверждают руководители организаций или филиалов потребительской кооперации по согласованию с соответствующим облпотребсоюзом или облпотребобществом и Белорусским республиканским союзом потребительских обществ. Протяженность определяется на основании акта замера как расстояние (в километрах) от первого места загрузки автомагазина (автотранспорта) до первого и последующих мест, определенных для розничной торговли, либо стационарных магазинов, затем - до места стоянки автомагазина (автотранспорта).

Ответственность за правильность измерений возлагается на руководителя организации или филиала потребительской кооперации. Субсидии на текущие (расчетные) банковские счета организаций потребительской кооперации перечисляются ежемесячно.

Субсидии не предоставляются организациям, находящимся в процессе ликвидации либо процедурах, применяемых во время производства по делу о несостоятельности или банкротстве, а также по транспортным средствам, полученным в аренду у субъектов хозяйствования, не входящих в систему потребительской кооперации.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.