В Беларуси повышается размер внутренних «командировочных»

Совмин Беларуси повысил размер суточных, выплачиваемых находящимся в служебных командировках по стране работникам, следует из постановления №218 от 22 марта 2024 года.

Размер суточных для служебных командировок в пределах Беларуси с 9 до 12 рублей в сутки.

Также уточняется, что возмещению подлежат расходы по проезду к месту командировки и обратно только при проезде автомобильным транспортом регулярного сообщения. При этом проезд подлежит возмещению по фактической стоимости, указанной в проездном документе без учета обязательных требований к его содержанию, установленных законодательством.

При ежедневном возвращении работника к месту жительства и отсутствии проездных документов (билетов) возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно в размере 0,1 базовой величины в каждую сторону за каждый день командировки.

Конкретизируются положения по найму жилья:

если командированным работником не представлены подтверждающие документы, то возмещение расходов по найму жилого помещения производится за календарные дни нахождения в месте командирования (в размере от 5% до 20 % от размеров возмещения этих расходов, установленных в приложении 1 и 2 к Положению, а в бюджетных организациях – 5%);

если командированный работник проживает не в гостинице, а у индивидуального предпринимателя или физического лица, либо санаторно-курортных, оздоровительных или иных организациях, предоставляющих услуги по проживанию, то сравнение расходов по проживанию производится со стоимостью номера первой категории в гостинице населенного пункта, в который работник командирован либо близлежащего населенного пункта в случае отсутствия гостиницы в месте командировки.

Включена норма о возмещении расходов по найму жилого помещения при временной остановке в пути следования на территории страны.

Вводится норма, что при наличии у работника корпоративной дебетовой карточки и отсутствии подтверждающих документов по найму жилого помещения при командировании по территории Беларуси возмещение расходов по найму жилого помещения производится в размере, не превышающем 20 процентов, но не менее 5 процентов, а для бюджетных организаций в размере 5 процентов, установленных размеров возмещения этих расходов.

Расширяется состав иных командировочных расходов, подлежащих возмещению при обязательном представлении подтверждающих документов:

сбор за регистрацию в системе электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожные пункты пропуска через границу Республики Беларусь

комиссионные расходы за совершение операций по обмену одного вида иностранной валюты на другой, включая налоги и сборы за совершение таких операций.

Постановление вступает в силу с 6 апреля 2024 года.