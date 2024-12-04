Китай создаст единую платформу раскрытия кредитной информации в ближайшее время

Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) ускоряет разработку и создание единой национальной платформы раскрытия кредитной информации. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Запуск этой системы ожидается в конце этого года или начале следующего.

Субъекты предпринимательской деятельности смогут зарегистрироваться на платформе через электронную лицензию на ведение коммерческой деятельности. Помимо кредитного статуса, они смогут получить данные, в том числе, о штрафах и нарушениях, о незаконной и недостоверной информации.

При изменении кредитной истории компании смогут подать заявку на улучшение кредитного рейтинга ("восстановление кредита").

"Разработка и построение единой платформы будет способствовать дальнейшей оптимизации механизма "восстановления кредита", предоставлению субъектам предпринимательства более эффективных и удобных услуг, а также сыграет положительную роль в стимулировании субъектов предпринимательства к восстановлению своей кредитной истории и содействии качественному развитию", - говорится в сообщении SAMR.