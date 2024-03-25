В Болгарии провалилась попытка сформировать новое правительство

Глава МИД Болгарии Мария Габриэль, представительница правоцентристской партии ГЕРБ, заявила, что снимает свою кандидатуру на пост премьера после провала переговоров о формировании правительства.

Габриэль согласилась предпринять попытку сформировать правительство после отставки премьера Николая Денкова из партии "Продолжаем изменения" 5 марта. Это могло бы позволить ГЕРБ возглавлять правительство в течение девяти месяцев, как было договорено после прошлогодних выборов.

Однако в воскресенье Габриэль отметила, что договоренностей с партией "Продолжаем изменения" достичь не удалось. "Переговоры длились три дня... мы говорим "нет" постоянным новым условиям", – заявила Габриэль журналистам в Софии.

По ее словам, переговоры провалились из-за требований партии "Продолжаем перемены" относительно должности министра внутренних дел.

Она добавила, что в понедельник подаст в парламент письмо о том, что снимает свою кандидатуру на должность премьер-министра. "ГЕРБ не будет участвовать в переговорах во второй раз", – сказала Габриэль.

На выборах в апреле прошлого года ГЕРБ заняла первое место, получив 69 мест в 240-местном парламенте. Блок во главе с "Продолжаем изменения" получил 64 места.

Если другой кандидат на пост премьера от двух крупнейших партий не сможет сформировать правительство, президент Румен Радев должен будет назвать третью партию, которая предложит своего кандидата. В случае неудачи это откроет путь к досрочным выборам.