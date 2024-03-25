В Армении расследуют терроризм после попытки прорыва в отдел полиции

В Армении после попытки трех мужчин с гранатами вторгнуться в отдел полиции в Ереване инициировали уголовное производство по делу с признаками терроризма.

Как сообщает Следственный комитет Армении, дело возбуждено "по факту вторжения трех человек в отдел полиции административного района Нор Норк, угроз и взрыва в главном управлении по расследованию преступлений, направленных против основ конституционного порядка и общественной безопасности Следственного комитета Армении".

В настоящее время проводят следственные и процессуальные, а также оперативно-розыскные действия для выяснения всех обстоятельств нападения. Пока неизвестно, какие требования были у нападавших и почему они пытались попасть в полицейское отделение.

Двое из нападавших получили осколочные ранения в результате взрыва гранаты, их госпитализировали.

Третьего мужчину, вооруженного гранатой, задержали спецназовцы после длительных переговоров с ним. Переговоры лично вели руководитель полиции Арам Ованнисян и руководитель криминальной полиции Вардан Варданян.

В Ереване в воскресенье днем трое мужчин пытались проникнуть в здание полиции района Нор Норк и применили гранату.