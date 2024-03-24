Последнее обновление: 24.03.2024 11:04

В первом туре на выборах президента Словакии выиграл прозападный кандидат

Бывший министр иностранных дел, прозападный кандидат Иван Корчок победил в первом туре президентских выборов в Словакии в субботу.

Корчок, как свидетельствует результат голосования после подсчета 100% голосов, лидировал с поддержкой 42,52% избирателей.

Его оппонент, член правящей коалиции и спикер парламента Петер Пеллегрини, занял второе место с 37,03%.

Теперь 6 апреля состоится второй тур выборов, который определит победителя.

Корчок был министром иностранных дел в правительстве Игоря Матовича и постоянным представителем Словакии в ЕС, главой делегации на переговорах о вступлении страны в НАТО в 2003 году, а также послом в Германии и США.

Корчок идет в президенты как самовыдвиженец, однако его кандидатуру поддерживают большинство позиционных сил: леволиберальная "Прогрессивная Словакия", а также правые консерваторы из партии "Свобода и справедливость" и Христианско-демократического движения.

Пеллегрини занял пост премьер-министра Словакии в 2018 году после того, как Роберт Фицо был вынужден уйти в отставку на фоне скандала вокруг убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой.



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