Спикером нижней палаты парламента назначили Игоря Сергеенко

Спикером нижней палата парламента Беларуси был назначен Игорь Сергеенко, ранее занимавший пост главы администрации Лукашенко.

«… тайным голосованием с использованием бюллетеней на заседании первой сессии Палаты представителей восьмого созыва избран председатель палаты … Сергеенко И.П., ранее занимавший пост главы администрации», - говорится в сообщении пресс-службы парламента.

За кандидатуру Сергеенко проголосовали 109 депутатов из 109 присутствующих.

Об увольнении Сергеенко с должности главы администрации ранее не сообщалось. Ему 61 год, он окончил БГУ, служил в КГБ, в 2010 году стал начальником управления КГБ по Могилевской области, в 2013 году - первым заместителем председателя КГБ. С декабря 2019 года возглавлял администрацию.