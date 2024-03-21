Испания готовит к передаче Украине еще 19 танков Leopard 2

Испания готовит новую партию боевых танков для передачи Украине, сообщает La Vanguardia со ссылкой на источники в минобороны страны.

Это будут 19 Leopard 2A4, которые должны быть подготовлены на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадайра (Севилья). Поставка будет осуществлена двумя партиями: десять боевых танков до конца июня и еще девять – в сентябре.

Такое распоряжение отдал глава испанского правительства Педро Санчес, который вместе с министром обороны Маргаритой Роблес встретился с представителями основных компаний оборонного сектора Испании, осудив агрессию России против Украины.