Экс-премьера Сербии избрали спикером парламента

Депутаты парламента Сербии избрали спикером парламента экс-премьера Анну Брнабич: из 158 депутатов 153 депутата проголосовали "за", 5 были против.

Скупщина (парламент Сербии) также избрала 6 вице-спикеров и назначила генерального секретаря парламента. Дебаты по кандидату на должность спикера Скупщины депутаты начали в понедельник, 18 марта, и продолжались они три дня, сообщает РТС.

Председатель парламентской группы "Алескандар Вучич – Сербия не должна останавливаться" Миленко Йованов в конце дискуссии заявил, что в адрес Аны Брнабич не прозвучало никаких серьезных критических замечаний, поскольку, по его словам, их просто не существует.

"Мы услышали лишь повторяющиеся фразы и обвинения без доказательств", – сказал Йованов.

В начале марта президент Сербии Александар Вучич заявил, что Ана Брнабич уйдет с должности премьер-министра и станет спикером парламента после того, как возглавляла правительство в течение почти семи лет.