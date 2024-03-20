Финляндия седьмой год подряд возглавила мировой рейтинг счастья

Ежегодный отчет World Happiness Report признал Финляндию самой счастливой страной мира уже седьмой год подряд. Об этом говорится в опубликованном отчете.

Согласно данным, соседи Финляндии – Дания, Исландия и Швеция – также сохраняют свои места в первой десятке.

В этих странах тесная связь с природой и здоровый баланс между работой и личной жизнью способствуют лидерству в мировых рейтингах счастья.

В то же время рост ощущения несчастья, особенно среди молодежи, привел к тому, что другие западные страны опустились в рейтинге.

Соединенные Штаты и Германия впервые выпали из первой двадцатки со времени публикации первого отчета более десяти лет назад. Их место заняли Коста-Рика и Кувейт на 12 и 13 местах соответственно.

Сербия, Болгария и Латвия сообщили о наибольшем росте уровня счастья. Украина заняла 105 место.

Афганистан находится на последнем месте.

Отчет основывается на данных глобального опроса людей в более чем 140 странах мира. Страны ранжируются по уровню счастья на основе их средних оценок жизни за три предыдущих года, в данном случае – с 2021 по 2023 год. Во внимание принимаются такие факторы, как ВВП на душу населения, социальная поддержка, продолжительность здоровой жизни, свобода, щедрость и коррупция.

Обнародование отчета совпадает с Международным днем счастья, который отмечают 20 марта.

Финляндия возглавляла этот рейтинг и во времена пандемии. Тогда ее жители высоко оценили меры взаимного доверия, которые помогли защитить жизнь и средства к существованию.