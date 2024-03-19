Последнее обновление: 19.03.2024 11:59

Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 19 марта 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,33 копейки или 0,1%, до 3,2300 рубля при объеме торгов $0,5млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,2 копейки или 0,06% до 3,5155 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 563 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,68 копейки или 0,15% до 4,4732 рубля за 10 юаней при объеме торгов 5,1 млн. юаней.

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