Последнее обновление: 15.03.2024 17:07

Белорусский рубль снижается к доллару на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 15 марта 2024 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,02 копейки, или на 0,01%, до 3,2350 рубля при текущем объёме $1,8млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль растет на 0,11 копейки, или на 0,03%, до 3,5276 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 498,8 млн. российских рублей.

Курс юаня снижается на 0,33 копейки, или на 0,07%, до 4,4845 рубля за 10 юаней при текущем объёме 9,5 млн. юаней.

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