Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 21 марта 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,1 копейки или 0,03%, до 3,2431 рубля при объеме торгов $2,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,29 копейки или 0,08% до 3,5047 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 393,6 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,69 копейки или 0,15% до 4,4865 рубля за 10 юаней при объеме торгов 20,2 млн. юаней.