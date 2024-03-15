США объявили новые санкции против израильских поселенцев

Государственный департамент США объявил санкции против еще нескольких израильских поселенцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Под санкциями США оказались еще трое израильских поселенцев и две связанные с ними фермы на Западном берегу реки Иордан, в продолжение подписанного президентом США указом о мерах против израильских поселенцев, которые агрессивно ведут себя в отношении местного палестинского населения и этим увеличивают напряжение в регионе.

В частности, по данным США, речь идет о запугивании и нападениях этих израильтян на местных палестинцев и израильских правозащитников, которые пытались за них заступаться, препятствование в пользовании ими их земельными участками.

Объявляя о санкциях, представитель Госдепа Мэтт Миллер отметил, что после нападения боевиков ХАМАС на Израиль случаи нападения израильских поселенцев на Западном берегу существенно участились.

Представитель подчеркнул, что с точки зрения США никакое запугивание и насилие против гражданского населения не может быть оправданным, независимо от того, какого этнического происхождения или религии эти люди.

Израильский министр по нацбезопасности Итамар Бен Гвир отреагировал заявлением, что санкции демонстрируют "непонимание США того, кто является врагом, а кто другом".