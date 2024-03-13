Мировые продажи чипов в январе выросли на 15,2%

Мировые продажи чипов в январе увеличились на 15,2% - до $47,63 млрд по сравнению с $41,33 млрд за тот же месяц годом ранее, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

Тем не менее по сравнению с декабрем они уменьшились на 2,1%.

"Глобальный рынок полупроводников хорошо начал новый год: мировые продажи выросли в годовом выражении на самый большой процент с мая 2022 года", - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении.

Он прогнозирует, что "подъем рынка продолжится до конца года", причем по итогам 2024 года повышение поставок будет измеряться двухзначной величиной.

Продажи в Северной и Южной Америке в январе выросли на 20,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в Китае - на 26,6%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 12,8%. Между тем в Европе они снизились на 1,4%, в Японии - на 6,4%.

Реализация чипов относительно декабря уменьшилась в Северной и Южной Америке на 1,5%, в Европе - на 2,8%, в Японии - на 3,9%, в КНР - на 2,5%, в АТР - на 1,4%.

SIA включает порядка 99% американских производителей полупроводниковой отрасли и около 66% чипмейкеров из других стран.