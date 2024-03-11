Последнее обновление: 11.03.2024 17:59

Экс-председатель партии Саакашвили Мелия создал оппозиционную партию

В Грузии появилась оппозиционная партия "Новая", ее лидерами стали экс-председатель партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия и бывший гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари" Ника Гварамия.

"Мы подтверждаем, что состоялось единство людей, желающих построения справедливого общества", - сказал Мелия на презентации партии, передает Интерфакс.

По его словам, в партии "Новая" объединены десятки тысяч граждан.

Несколько месяцев назад Мелия вместе со своими сторонниками вышел из самой крупной оппозиционной партии Грузии - "Единое национальное движение", учрежденной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Выборы в однопалатный парламент Грузии состоятся 26 октября 2024 года.



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