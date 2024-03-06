Латвия вводит запрет на ввоз зерновых и овощей из Беларуси

Власти Латвии утвердили список товаров растительного и животного происхождения, запрещенных к ввозу из России и Беларуси с 8 марта 2024 года.

Запрет затронул пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, рис, зерновое сорго и гречиху. Он также распространяется на картофель, помидоры, огурцы, лук, чеснок, капусту, морковь, свеклу, репу, редис и другие овощи.

Кроме того, в Латвию нельзя будет поставлять из РФ и Беларуси яблоки, груши, ананасы, манго, цитрусовые, виноград, дыни, арбузы, абрикосы, сливы, персики, а также иных фруктов и ягод в свежем, замороженном, сухом и консервированном виде.

В список также вошли орехи, бобовые, рыба, мясные субпродукты, мука, пальмовое и кокосовое масло, соевые бобы, семена хлопка, льна, рапса, отходы сахарного производства и "аналогичные остатки".