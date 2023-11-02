Беларусь ввела санкции против латвийских товаров из-за закрытия погранперехода

Белорусские власти запретили ввоз ряда латвийских товаров в качестве ответной меры на закрытие Латвией погранперехода «Силене» на границе с РБ

Под запрет попали кофе, джемы, желе фруктовое, мармелады, фрукты, орехи, соки, воды, пиво, крепкие спиртные и прочие сброженные напитки, колготы, чулки, гольфы, носки, а также кирпичи, блоки и аналогичные изделия из керамики.

«… [это] ответная мера на решение Латвии о закрытии автомобильного пункта пропуска «Силене» на границе с Беларусью», - говорится в комментарии пресс-службы правительства.