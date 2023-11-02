Последнее обновление: 02.11.2023 22:15

Беларусь ввела санкции против латвийских товаров из-за закрытия погранперехода

Белорусские власти запретили ввоз ряда латвийских товаров в качестве ответной меры на закрытие Латвией погранперехода «Силене» на границе с РБ

Под запрет попали кофе, джемы, желе фруктовое, мармелады, фрукты, орехи, соки, воды, пиво, крепкие спиртные и прочие сброженные напитки, колготы, чулки, гольфы, носки, а также кирпичи, блоки и аналогичные изделия из керамики.

«… [это] ответная мера на решение Латвии о закрытии автомобильного пункта пропуска «Силене» на границе с Беларусью», - говорится в комментарии пресс-службы правительства.

Ранее по теме


<Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование