Власти Латвии расследуют нарушение санкций из-за экспорта в Украину фанеры из Беларуси

Служба государственной безопасности (СГБ) проводит уголовный процесс о нарушении санкций Евросоюза из-за экспорта российской и белорусской фанеры в Украину.

Расследование показало, что с использованием поддельных документов о происхождении товаров из Казахстана и Киргизии из Латвии в Украину экспортировали фанерные грузы, которые были произведены в РФ и Беларуси, сообщает LETA.

В СГБ заявили, что сделки, в которых использовали необоснованно выданные сертификаты происхождения товаров, способствовали нарушению международных санкций.

Ведомство сообщило, что 22 февраля в городе Валмиера провели уголовно-процессуальные действия по подозрению в нарушении санкций ЕС в рамках уголовного процесса, который начался 24 ноября 2023 года.

Закон о нарушении санкций в Латвии предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы до четырех лет, надзор пробации, общественные работы или штраф.