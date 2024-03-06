Трамп и Байден победили на праймериз в "супервторник"

Президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп одержали победы в праймериз от своих партий в "супервторник" –предварительное голосование в 15 штатах, когда на кону стоит наибольшее количество делегатов.

Во вторник Трамп одержал победу на голосовании в 12 штатах Калифорния, Северная Каролина, Вирджиния, Теннесси, Оклахома, Техас, Арканзас, Мэн, Алабама, Массачусетс, Колорадо и Миннесота.

В то же время Байден победил на праймериз в Калифорнии, Айове, Вирджинии, Северной Каролине, Вермонте, Оклахоме, Теннесси, Массачусетсе, Мэне, Арканзасе, Техасе, Алабаме, Колорадо и Миннесоте.

Единственная конкурентка Трампа за номинацию от республиканцев Никки Хейли выиграла только в штате Вермонт.

Тем самым Байден и Трамп близки к повторному противостоянию на выборах, которое может произойти в США впервые с 1956 года. Опросы общественного мнения показывают, что и Байден, и Трамп имеют низкие рейтинги поддержки среди избирателей.

Ранее Никки Хейли выиграла только одно предварительное голосование – в Вашингтоне, округ Колумбия.

Перед этим Хейли пообещала остаться в гонке на получение номинации от Республиканской партии на выборах 2024 года по крайней мере до праймериз в "супервторник" 5 марта.

Также она заявляла, что не заинтересована стать вице-президентом в команде Трампа, если тот выиграет номинацию от Республиканской партии.