Россия и Китай намерены установить на Луне ядерную энергоустановку в 2033-2035 годах

Россия совместно с Китаем на рубеже 2033-2035 годов планирует доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Сегодня серьезно рассматриваем проект, где-то на рубеже 2033-2035 годов, доставку и монтаж на лунной поверхности с нашими китайскими коллегами энергетической установки", - заявил он.

По его словам, это нужно будет делать в автоматическом режиме, роботехническими средствами, передает Интерфакс.

В марте 2021 года Россия и Китай подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании при сотрудничестве в области создания Международной лунной научно-исследовательской станции.