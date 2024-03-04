Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 4 марта 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,39 копейки или 0,12%, до 3,2320 рубля при объеме торгов $0,1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,11 копейки или 0,03% до 3,5350 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 110 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,31 копейки или 0,07% до 4,4708 рубля за 10 юаней при объеме торгов 10,2 млн. юаней.