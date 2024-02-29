Последнее обновление: 29.02.2024 10:34

Белорусский рубль активно укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 29 февраля 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 2,21 копейки или 0,68%, до 3,2170 рубля при объеме торгов $4,8млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 1,85 копейки или 0,53% до 3,5353 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 505,8 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 2,48 копейки или 0,55% до 4,4545 рубля за 10 юаней при объеме торгов 0,2 млн. юаней.

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