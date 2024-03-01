Белорусский рубль снижается к доллару на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 1 марта 2024 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,36 копейки, или на 0,42%, до 3,2315 рубля при текущем объёме $1,3млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль снижается на 0.66 копейки, или на 0,19%, до 3,5351 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 925,3 млн. российских рублей.

Курс юаня растет на 2,46 копейки, или на 0,55%, до 4,4755 рубля за 10 юаней при текущем объёме 25,1 млн. юаней.