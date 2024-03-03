США впервые сбросили с самолетов гумпомощь для жителей Газы

Американские военные в субботу совершили первое воздушное десантирование гуманитарной помощи в Газе в субботу.

Три самолета С-130 доставили более 35 000 порций еды на территорию, где, по данным ООН, четверть населения находится в шаге от голода, а палестинцы разместили в социальных сетях видео, на которых видно, как сбрасывают ящики с гуманитарной помощью.

Белый дом заявил, что такие сбросы с воздуха будут длительными, и что Израиль поддерживает эту операцию, передает Reuters.

Президент США Джо Байден 1 марта объявил, что Штаты начнут сбрасывать продовольственную помощь населению сектора Газа с воздуха на фоне углубления гуманитарного кризиса и затруднения доставки помощи наземным путем.