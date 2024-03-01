Министры G20 не приняли совместное заявление из-за разногласий по войнам в Украине и Газе

Министры финансов стран G20 не смогли согласовать совместное заявление, завершая переговоры в четверг, из-за разногласий по войне в Украине и секторе Газа

Бразилия, которая принимала министров финансов и глав центральных банков стран из G20, выпустила собственное резюме вместо общего коммюнике, сообщает Reuters.

Индия во время своего председательства в G20 в прошлом году сделала похожий шаг, но все же сплотила большинство членов G20, осудив Россию за вторжение в Украину.

В резюме Бразилии, как и в проекте коммюнике, с которым во вторник ознакомилось агентство Reuters, упоминаются экономические риски "войн и эскалации конфликтов", но содержится призыв обсуждать их на других площадках.

Министр финансов Бразилии Фернандо Хаддад заявил журналистам, что разногласия между министрами иностранных дел G20, которые обсуждали региональные конфликты на прошлой неделе, "испачкали" переговоры в финансовой сфере, сведя на нет усилия по подготовке совместного заявления.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, должностные лица G20 до поздней ночи и до последних часов встречи обсуждали, как описать войны в совместном коммюнике, причем Россия и ведущие западные страны разошлись во мнениях относительно формулировок.

Эта геополитическая напряженность ощущалась на протяжении всего двухдневного саммита, порой затмевая официальную повестку дня, как, например, обсуждение глобального минимального налога для сверхбогатых, предложенного Бразилией.

Группа западных стран G7 и Япония поддержали идею говорить о войне "против Украины", в то время как Россия хотела называть ее войной "в Украине", рассказали два человека, знакомых с этим вопросом.

Страны G7 также поддержали формулировку, описывающую войну в Газе как "гуманитарный кризис" без упоминания об Израиле, сообщили источники.

Бразильские чиновники, которые принимали мероприятие, пытались сосредоточить переговоры на экономическом сотрудничестве для решения таких проблем, как изменение климата и бедность, но страны, включая Германию, настояли на совместном заявлении, в котором упоминались бы войны в Украине и Газе.