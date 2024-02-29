Трампа вроде как отстранили от праймериз в Иллинойсе

В среду судья штата Иллинойс запретила Дональду Трампу участвовать в праймериз республиканцев в штате из-за его роли в восстании в Капитолии США 6 января 2021 года, сообщает Reuters.

В то же время судья отложила вступление в силу своего решения в связи с ожидаемой апелляцией бывшего президента США.

Окружная судья округа Кук Трейси Портер стала на сторону избирателей Иллинойса, которые утверждали, что бывший президент должен быть дисквалифицирован на праймериз 19 марта и на всеобщих выборах 5 ноября за нарушение положения 14-й поправки Конституции США.

Окончательный исход дела в Иллинойсе и подобных, как ожидается, будет решен Верховным судом США, который заслушал аргументы, связанные с правом Трампа на участие в выборах 8 февраля.

Портер заявила, что откладывает свое решение, поскольку ожидает апелляцию к нему, а также возможное решение Верховного суда США.

Правозащитная группа "Свобода слова для людей", которая инициировала дисквалификацию в Иллинойсе, в своем заявлении назвала это решение "исторической победой".

Ранее штаты Колорадо и Мэн изъяли Трампа из своих избирательных бюллетеней. Оба решения приостановлены, пока Трамп подает апелляцию.