МИД РБ придумал оправдание размещению ядерного оружия на территории страны

Белорусские власти называют оправданным размещение ядерного оружия на территории страны на фоне «непропорционального наращивания» странами НАТО своих военных потенциалов.

"Принимая во внимание, что большинство стран ЕС являются не только членами самой вооруженной в мире военно-политической Организации Североатлантического Договора (НАТО), но и непропорционально наращивают свои военные потенциалы, осуждение Евросоюзом шагов по реализации суверенного права Беларуси по размещению на своей территории ядерного оружия, осуществленного в полном соответствии с международным правом, позволяет с уверенностью заявлять о том, что наши вынужденные защитные действия совершенно оправданны", - говорится в заявлении МИД РБ.

Ведомство также упрекнуло коллективный Запад за нарушение 3 статьи Будапештского меморандума, которая гласит, что страны-гаранты будут "воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим интересам осуществление Республикой Беларусь прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода".

"В этой связи напоминаем, что первые незаконные экономические санкции против Беларуси были введены ЕС более 20 лет тому назад, и все эти годы страны Запада категорически отказывались обсуждать свои прямые нарушения по документу, а отдельные вообще заявляли об отсутствии для них его юридической силы", - сказано в заявлении.