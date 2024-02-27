Последнее обновление: 27.02.2024 14:06

Минфин РБ «выплатил» рублями проценты по двум выпускам евробондов

Минфин Беларуси в качестве «выплаты» процентов по двум выпускам валютных евробондов перевел белорусские рубли на спецсчет в Беларусбанке.

«26 февраля 2024 г. состоялась выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2026, Belarus-2031 в размере 38,6 млн. долларов США в эквиваленте», - говорится в сообщении Минфина РБ.

Минфин не уточняет, смогут ли инвесторы и как получить указанные средства. Обслуживание валютных евробондов в национальной валюте расценивается как дефолт.

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