Последнее обновление: 31.01.2024 13:37

Минфин Беларуси не смог разместить облигации в российских рублях

Минфин Беларуси признал несостоявшимся аукцион по размещению государственных облигаций в российских рублях.

«…аукцион по размещению государственных долгосрочных облигаций, номинированных в российских рублях, выпуска № 316, проводимый … 30 января 2024 г., признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок с приемлемым для эмитента уровнем процентных ставок», - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, Минфину удалось разместить четырехлетние долларовые гособлигации на сумму $12,92 млн. со ставкой процентного дохода 2,5% годовых.

Неразмещенный остаток государственных облигаций выпуска № 315 составляет $7,079 млн. и будет доразмещаться с 5 февраля на площадке БВФБ.

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