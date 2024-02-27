Бизнесмен из Казахстана нашел покупателя на БТА банк в Беларуси

Казахский бизнесмен Кенес Ракишев сообщил, что нашел покупателя на БТА банк в Беларуси, а сама сделка получила одобрение Нацбанка Беларуси.

"Мы на окончательной линии переговоров с потенциальным покупателем. Он уже получил разрешение Национального банка Беларуси. Мы подписали все предварительные документы. Остались ещё дополнительные разрешительные документы от антимонопольного комитета Беларуси. Всё в рамках закона", – сказал Ракишев, которого цитирует bes.media.

Он отказался раскрывать имя покупателя и сумму сделки, ссылаясь на конфиденциальность, пообещав, что скоро эта информация станет доступна общественности.

"Это конфиденциальная информация. Но вы можете посмотреть объём капитала этого банка, а также активы и примерно сопоставить. Если брать пример, то в бывших странах СНГ или ЕАЭС больше капитала никогда не платили. Оно будет официально, будет открытая информация. Просто мы не хотим юридических проблем иметь. Это всё открыто будет", – пообещал Ракишев.

Согласно отчётности за третий квартал, капитал банка составил чуть более 59 млн белоруских рублей. В отчётности Fincraft Group сообщалось, что группа ещё в 2022 году приняла к рассмотрению план продажи БТА Беларусь и на 31 декабря 2022 года оценивает стоимость возмещения от выбытия дочерней организации в 1 млрд тенге.

Ракишев хотел продать банк в Беларуси еще осенью 2020 года "Интерфаксу". По его словам, сделка могла состояться в 2021 году, если "ситуация в Беларуси стабилизируется", но на тот момент покупателя так и не нашлось.

Тогда же он пояснил, что в стратегии компании продать все "дочки" "БТА Банка": "У нас было три банка: в Беларуси, Украине и Кыргызстане. Когда "БТА Банк Казахстан" сдал свою лицензию головного банка и стал компанией по работе с активами, мы приняли для себя решение все дочерние банки с лицензиями продать и поступательно к этому идем".

"Дочки" в Кыргызстане, Украине и Беларуси достались структуре Ракишева вместе с казахстанским БТА Банком, который он приобрёл в 2014 году у фонда "Самрук-Казына". Вторым покупателем банка стал Казкоммерцбанк. Позже он стал крупным акционером Казкома, продав эту долю летом 2017 года за 1 тенге Halyk Bank.