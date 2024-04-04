Лукашенко хочет сократить число банков в Беларуси, чтобы не создавать излишнюю конкуренцию и не «отвлекать специалистов».

«…оптимизацию банков нужно провести, нужно на них посмотреть. У нас не хватает где-то там людей. В АПК и прочее. А на одну такую страну, может, нам столько не надо банков, чтобы отвлекались специалисты. Это классные специалисты, финансисты», - сказал Лукашенко, назначая нового главу Банка развития.

"Нам надо посмотреть. С банковской системой надо серьезно поработать сейчас, несмотря на сложные времена. И принимать решение будем или сегодня, или завтра, или послезавтра. А, может, и вообще не будем принимать решение. Но надо посмотреть. Потому что слишком много вот этих параллелей. Ну зачем нам в Беларуси, где в общем-то финансовая система устойчива и дисциплинирована, ресурсов лишних нет, моря этих ресурсов нет, излишняя конкуренция», - поручил Лукашенко первому замглавы администрации Максиму Рыженкову и замглавы администрации Александру Егорову.