Последнее обновление: 26.02.2024 19:27

Венгрия наконец ратифицировала вступление Швеции в НАТО

Парламент Венгрии 26 февраля после полутора лет ратифицировал вступление Швеции в Североатлантический альянс.

За ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО проголосовали 188 депутатов венгерского парламента, против выступили шестеро.

Формально процесс ратификации завершится после того, как ратификационный протокол подпишет президент Венгрии и он будет опубликован в официальном вестнике. Это, как ожидается, произойдет в течение следующей недели.

Это решение поприветствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я приветствую голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО. Теперь, когда все союзники одобрили это решение, Швеция станет 32-м союзником НАТО. Членство Швеции сделает нас всех сильнее и безопаснее", - написал генсек в соцсети.



<Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование