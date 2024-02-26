Литва приобретет для Украины машины для разминирования

Литовское Центральное агентство по управлению проектами (CPMA) закупит для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям четыре легких грузовика для проведения работ по разминированию. Об этом сообщает LRT.

Согласно данным Центрального портала государственных закупок, грузовики приобретут за 1,32 миллиона евро без НДС у украинской компании "Валидус Спецавто", которая выиграла тендер, согласно контракту, подписанному 6 декабря.

Руководитель отдела литовских и многосторонних программ CPMA Эгле Улецкиене, грузовики покупают в рамках проекта, финансируемого ЕС, для поддержки разминирования в Украине.

"Агентство осуществляет эту закупку по прямому мандату Еврокомиссии и отчитывается непосредственно перед Еврокомиссией", – сказала она, добавив, что легкие грузовики – это лишь часть оборудования, которое будет приобретено в рамках этого проекта. В целом ЕС выделил на проект 20 миллионов евро.

По ее словам, цель проекта – предоставить Украине неотложную помощь в сфере разминирования и обеспечить устойчивые и долгосрочные решения в этой сфере.

Литва является частью коалиции по разминированию в Украине, созданной вместе с 20 другими странами в начале февраля.