ЕС ввел санкции против 6 человек и организации за "подрыв безопасности Молдавии"

Европейский совет принял решение ввести санкции в отношении шести физических и одного юридического лица "за подрыв верховенства закона, стабильности и безопасности" в Молдавии.

Как сообщила в пятницу делегация Евросоюза в Молдавии, накануне введены санкции в отношении "военизированной организации" - Ассоциации Scutul Poporului ("Щит народа").

Санкции также введены в отношении пяти молдавских и одного российского гражданина, передает Интерфакс.

Активы перечисленных лиц в странах ЕС будут заморожены. Гражданам и компаниям ЕС запрещено вести деятельность с ними. На них распространяется запрет на поездки, въезд и транзит через территории стран ЕС.

В сообщении приводятся слова верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Существуют серьезные усиливающиеся и продолжающиеся попытки дестабилизировать страну. Сегодняшние (санкции) посылают еще один важный политический сигнал о непоколебимой поддержке ЕС Молдавии, ее стабильности, независимости и суверенитета. ЕС по-прежнему полон решимости продолжать преследовать тех, кто дестабилизирует ситуацию у наших непосредственных соседей", - отметил Боррель.