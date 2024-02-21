В странах Балтии задержаны 11 человек по подозрению в работе на спецслужбы РФ

Спецслужбы Латвии и Эстонии провели ряд задержаний лиц, подозреваемых в вандализме и осквернении памятников, классифицируя их действия как «гибридные атаки по заказу российских спецслужб».

Все 11 человек подозреваются балтийскими спецслужбами в сборе чувствительной информации, подготовке и организации диверсий. По версии эстонской Службы внутренней безопасности KAPO, у каждого подозреваемого была своя роль в подготовке и проведении операций, их действия координировались Москвой. Вербовка, вероятно, проходила через соцсети.

В качестве примеров гибридных атак эстонская KAPO упоминает разбитые окна двух машин —министра и журналиста. Эстонские СМИ пишут о машинах министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и редактора портала Delfi Андрея Шумакова.

Латвийская Служба госбезопасности сообщает об осквернении памятника латышским легионерам. На данный момент оба дела находятся на стадии расследования, к семи лицам в качестве меры пресечения применен арест, передает BBC.

Глава KAPO Марго Палласон считает, что действия российских спецслужб в данном контексте направлены на дестабилизацию обстановки и нагнетание страха. По его словам, готовность эстонского общества к сотрудничеству с Кремлем крайне низка.

Более того, люди активно сообщают местным спецслужбам о подозрительных сообщениях в соцсетях.

Как сообщает KAPO, первые задержания прошли в декабре 2023 года, затем — в начале февраля, потом — в середине февраля. Всего десять человек. Еще одно задержание провела латвийская СГБ в начале февраля. Обе организации сообщили о задержаниях и обысках вечером 20 февраля.