Последнее обновление: 21.02.2024 13:18

Белорусский рубль снижается к евро на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 21 февраля 2024 года белорусский рубль снижается к евро, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,03 копейки, или на 0,01%, до 3,2361 рубля при текущем объёме $1,1млн.

Курс евро растет на 0,2 копейки, или на 0.06%, до 3,4950 при текущем объёме 0,2 млн.евро.

Российский рубль снижается на 0,5 копейки, или на 0,14%, до 3,5016 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 433,4 млн. российских рублей.

Курс юаня снижается на 0,03 копейки, или на 0,01%, до 4,4855 рубля за 10 юаней при текущем объёме 8 млн. юаней.

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