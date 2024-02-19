Белорусский рубль незначительно укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 19 января 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,03 копейки или 0,01%, до 3,2416 рубля при объеме торгов $1,7млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,17 копейки или 0,05% до 3,5101 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 31,3 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,11 копейки или 0,02% до 4,4700 рубля за 10 юаней при объеме торгов 40 млн. юаней.