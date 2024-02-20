Последнее обновление: 20.02.2024 09:16

Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 20 февраля 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,28 копейки или 0,09%, до 3,2370 рубля при объеме торгов $0,001млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,2 копейки или 0,06% до 3,5091 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 210 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 2,54 копейки или 0,57% до 4,5000 рубля за 10 юаней при объеме торгов 0,2 млн. юаней.

Ранее по теме


<Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование