Последнее обновление: 20.02.2024 16:18

РФ внесла сенатора США Линдси Грэма в список террористов

Власти РФ внесли сенатора США от республиканской партии Линдси Грэма в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга во вторник. Помимо Грэма в обновленный список Росфинмониторинга внесена экоактивистка Евгения Чирикова, передает Интерфакс.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал возбудить в отношении американца уголовное дело. Поводом для преследования Грэма в РФ стали его слова о гибели русских людей в ходе спецоперации на Украине.



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