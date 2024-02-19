Polymetal International продает российские активы за $3,7 млрд

Производитель драгоценных металлов Polymetal International согласился продать свои российские активы Mangazeya Plus в рамках сделки на сумму $3,69 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Polymetal International пытался продать свои российские активы, которые попали под санкции США в 2023 году.

В августе 2023 года компания изменила регистрацию с Джерси (Британские острова) на Казахстан и получила листинг на Астанинской международной бирже, для облегчения продажи.

Согласно сделке, Polymetal International продает свой российский бизнес компании Mangazeya Plus, входящей в состав Mangazeya Mining российского бизнесмена Сергея Янчукова.

$2,21 млрд из $3,69 млрд (общей суммы) - чистый долг российского подразделения "Полиметалл".

Согласованная сумма включает средства в размере $1,48 млрд, из которых $1,43 млрд - это дивиденды от российского бизнеса, которые должны быть выплачены до завершения продажи.

Дополнительные $50 млн будут выплачены компании после завершения сделки.

Polymetal International, которая останется вторым по величине производителем золота в Казахстане после завершения сделки, заявила, что намерена использовать $1,15 млрд из полученных дивидендов для погашения внутригрупповой задолженности.

Все платежи будут осуществлены в российских рублях через финансовые учреждения, не находящиеся под санкциями. Сделка требует одобрения акционеров.

Янчуков заявил, что российский бизнес продолжит работать в обычном режиме и что управленческая команда во главе с генеральным директором Сергеем Черкашиным будет сохранена.

Компания рассчитывает получить $300 млн после уплаты налогов от сделки, часть из которых он намерен потратить на развитие проекта Ertis POX в Казахстане.

Polymetal International входит в топ-5 компаний-производителей серебра и топ-10 производителей золота в мире. Компания котируется на Астанинской международной бирже и Московской фондовой бирже.