Эстония предлагает ЕС разместить облигации для инвестиций в оборонную промышленность

Европейский Союз должен работать над планом выпуска еврооблигаций на сумму 100 миллиардов евро для стимулирования оборонной промышленности континента и одновременно делать больше для предоставления оружия Украине.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Bloomberg.

«…нам нужно больше инвестировать и … мы можем сделать вместе, потому что облигации, которые выпускаются отдельными странами индивидуально, слишком малы, чтобы их можно было масштабировать", – сказала она. - "Еврооблигации могут иметь гораздо большее влияние".

Эстонский премьер заявила, что есть и другие, более срочные шаги, которые ЕС должен сделать, чтобы помочь Украине, сосредоточившись на развитии ее промышленности и обеспечении долгосрочных контрактов на поставку, в том числе путем более глубокого изучения запасов оружия и поиска запасов по всему миру, которые можно было бы закупить и отправить в Киев.

"Мы должны сделать все. Европа сделала много и должна сделать еще больше. Это очевидно", – подчеркнула Каллас.