Raiffeisen Bank решил избавиться от Приорбанка

Австрийский Raiffeisen Bank все-таки решил избавиться от своего бизнес в Беларуси и уже нашел покупателя на белорусский Приорбанк.

«Raiffeisen Bank International AG (RBI) находится на продвинутой стадии переговоров о продаже 87,74% своих акций в «Приорбанк» ОАО и его дочерних компаниях инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов Soven 1 Holding Limited, что может привести к потенциальному уходу RBI с белорусского рынка», - говорится в сообщении, опубликованном на сайтах Raiffeisen и Приорбанка.

Публикация сообщения говорит о том, что стороны согласовали условия сделки и получили «добро» от белорусских властей.

Отмечается, что убытки группы RBI от продажи Приорбанка составят около 225 миллионов евро в связи с разницей между ценой покупки и текущей балансовой стоимостью капитала Приорбанка.

«На момент закрытия сделки ожидается дополнительный отрицательный финансовый результат в размере около 450 миллионов евро на консолидированную прибыль группы RBI, связанный с реклассификацией преимущественно исторических убытков от курсовых разниц, которые в настоящее время находятся в прочем совокупном доходе. Данная реклассификация убытков не окажет влияния на регулятивный капитал RBI Group», - также сказано в сообщении.