Каллаур: Банковская система Беларуси достойно справилась с санкциями

Глава Нацбанка Павел Каллаур во время доклада Лукашенко оценил как «достойную» работу банковской системы страны в условиях санкций.

По его словам, была поставлена задача «самой банковской системе адаптироваться к новым условиям по всем направлениям, обеспечить свою устойчивость, финансовую стабильность на рынках». «И при этом помочь адаптироваться к новым реалиям нашим предприятиям, реальному сектору экономики».

«Когда была ситуация крайне сложная, мы скрывать не будем, Валерий Иванович (Бельский, помощник президента – ред.) был участником всех этих встреч, мы буквально один раз в неделю обсуждали, какая ситуация, определялись, что может и что должна делать банковская система. И таким образом с той непростой ситуацией справились. Я считаю, что очень достойно», - заявил Каллаур.

«Справились благодаря профессионализму банковских работников. Вы не забудьте сказать, что нам объективно помогло справиться. Не все же вы такие великие оказались. Наверное, в мире происходило не только негативное. А какой-то негатив, по-моему, помог нам справиться», - сказал Лукашенко.

«Никто в отдельности результатов не достигает. Результаты достигаются в экономике, когда есть общая целенаправленная, хорошо скоординированная работа правительства, Национального банка, банковской системы, всех других институтов, - сказал в ответ Каллаур. - В части внешних факторов безусловно для нас произошли процессы перераспределения торговых потоков».

«Я это и имел в виду», - заключил Лукашенко.