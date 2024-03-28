Последнее обновление: 28.03.2024 15:47

Нацбанк: Предприятия Беларуси не имеют существенных проблем с трансграничными платежами

Предприятия Беларуси не имеют существенных проблем с прохождением трансграничных платежей из-за введенных Западом санкций, утверждает глава Нацбанка Павел Каллаур.

"Это очень непростой вызов для нашей экономики, поскольку произошли существенные изменения в финансовой системе, которая была выстроена в мире. Наши банки переходят все чаще на прямые взаимоотношения с банками других стран. Это требует времени, дополнительных издержек. Но вместе с тем наши предприятия не имеют каких-то существенных проблем в части прохождения трансграничных платежей", - сказал Каллаур (цитата БелТА).

По его словам, из-за введенных санкций банки-корреспонденты используют комплаенс-контроль.

"А для его проведения необходимо время. Поэтому нет той скорости прохождения платежей, которая была до введения санкций. Но тем не мене в целом проблема решается", - утверждает Каллаур.

Ранее по теме


<Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование