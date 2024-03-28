Нацбанк: Предприятия Беларуси не имеют существенных проблем с трансграничными платежами

Предприятия Беларуси не имеют существенных проблем с прохождением трансграничных платежей из-за введенных Западом санкций, утверждает глава Нацбанка Павел Каллаур.

"Это очень непростой вызов для нашей экономики, поскольку произошли существенные изменения в финансовой системе, которая была выстроена в мире. Наши банки переходят все чаще на прямые взаимоотношения с банками других стран. Это требует времени, дополнительных издержек. Но вместе с тем наши предприятия не имеют каких-то существенных проблем в части прохождения трансграничных платежей", - сказал Каллаур (цитата БелТА).

По его словам, из-за введенных санкций банки-корреспонденты используют комплаенс-контроль.

"А для его проведения необходимо время. Поэтому нет той скорости прохождения платежей, которая была до введения санкций. Но тем не мене в целом проблема решается", - утверждает Каллаур.