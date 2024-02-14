Последнее обновление: 14.02.2024 17:51

В Литве предлагают новые ограничения в отношении белорусов с ВНЖ

Председатель комитета Сейма Литвы по нацбезопасности Лауринас Кащюнас выступил с предложением лишать вида на жительство россиян и белорусов, которые регулярно ездят в страны своего гражданства. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Kauno Diena.

По мнению законодателя, нужно лишать вида на жительство тех, кто ездит в РФ и Беларуси более одного раза в месяц в течение года.

Кроме того, Кащюнас намерен зарегистрировать предложение о запрете участвовать и голосовать на муниципальных выборах гражданам РФ и Беларуси с постоянным видом на жительство в Литве.

Ранее правительство Литвы одобрило поправки, продлевающие ограничения против граждан России и Беларуси до 2 мая 2025 года, после чего Сейм в первом чтении их одобрил.

Литва приостановила выдачу виз и статуса электронного резидента гражданам России и Беларуси.

Гражданам России запрещен въезд в Литву по сухопутной границе за некоторыми исключениями, россиянам без вида на жительство также запрещена продажа недвижимости в Литве.

В январе правительство Литвы запретило военным, а также пограничникам и полицейским выезжать во внеслужебное время в Россию, Беларусь и Китай.

В ноябре Литва признала угрозой национальной безопасности более двух тысяч белорусов и россиян.



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