Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии РФ

Путин подписал закон о конфискации за ряд преступлений против безопасности РФ, в частности, за распространение фейков о российской армии.

Закон позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ, а также по решению суда лишать почетных званий за следующие преступления: распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (статья 207.3 УК); публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК).

В этом ряду также такие преступления, как публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ (статья 280.1 УК); публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (статья 280.3 УК); публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК),

Это коснется и призывов к введению санкций в отношении Российской Федерации и ее граждан (статья 284.2 УК); оказания содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК); реабилитации нацизма (статья 354.1 УК).